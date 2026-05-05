Sarri è un uomo solo in sala d’attesa | se Conte va via De Laurentiis torna da lui

Da ilnapolista.it 5 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In un clima di attese e voci di cambiamenti, l’allenatore si trova in una situazione di incertezza, lontano dal ruolo di decisionista. Se le trattative con l’altro tecnico non si concretizzano, il presidente potrebbe tornare a considerare il suo nome. La scelta di affidarsi a un profilo già noto sembra confermare la volontà di mantenere un certo equilibrio tra le aspettative di tifosi e le strategie di gestione.

Maurizio Sarri è più che in pole position, è un uomo solo. Ma non al comando, è in sala d’attesa. Aurelio De Laurentiis ha optato per l’usato che ritiene sicuro, il remake che piace alla piazza. Gli anni passano e il presidente non ha più l’energia per fronteggiare lo tsunami di critiche che lo ha afflitto per quasi vent’anni. Nell’anno del centenario, meglio far tenersi buoni i tifosi. E Sarri a Napoli è indimenticato. In questi giorni circola di tutto. “Sarri a Napoli in questi due anni avrebbe vinto di tutto, dagli scudetti alla Champions” e aggiungete quello che vi pare. C’è un solo ostacolo tra Napoli e l’allenatore dei 91 punti. Si chiama Antonio Conte oggi ritenuto un freno allo sviluppo del Napoli (la follia nella tifoseria azzurra dilaga).🔗 Leggi su Ilnapolista.it

sarri 232 un uomo solo in sala d8217attesa se conte va via de laurentiis torna da lui
© Ilnapolista.it - Sarri è un uomo solo in sala d’attesa: se Conte va via, De Laurentiis torna da lui

Notizie correlate

Il ministro Abodi: “Conte ct della nazionale? Dipende da lui e De Laurentiis”'Conte ct? Sta facendo uno straordinario lavoro a Napoli, poi sarà lui e il presidente De Laurentiis e la federazione a valutare le possibilità.

Leggi anche: Napoli, e se Conte andasse via? C’è un nome che da anni stuzzica De Laurentiis

Aggiornamenti e dibattiti

Temi più discussi: Maldini: Sarri mi lascia libero, ho voluto fortemente venire qui Streaming | DAZN IT; Sarri nel post: È stata una stagione devastante. Sul futuro…; Gasperini risponde a Sarri: Nessuno è felice di giocare alle 12,30. Champions? Dobbiamo sperare che…; Derby di Roma alle 12:30, Sarri esplode: È un insulto, ecco cosa farò durante la partita.

sarri è un uomoSarri-Napoli, da Figline: Qui se ne parla da tempo! Se ADL chiama, lui correAgostino Iaiunese, presidente del Napoli Club Maurizio Sarri, è intervenuto su Radio Tutto Napoli, l'unica radio tutta azzurra e live tutto il giorno, che puoi ... tuttonapoli.net

sarri è un uomoCremonese-Lazio, Sarri: Tavares come Ghoulam. Noslin? Ho sbagliato ioLe parole del tecnico biancoceleste, intervenuto ai microfoni ufficiali del club al termine della gara contro la Cremonese ... cittaceleste.it

Usa la ricerca per scoprire notizie e video sul tema.