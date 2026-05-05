In un clima di attese e voci di cambiamenti, l’allenatore si trova in una situazione di incertezza, lontano dal ruolo di decisionista. Se le trattative con l’altro tecnico non si concretizzano, il presidente potrebbe tornare a considerare il suo nome. La scelta di affidarsi a un profilo già noto sembra confermare la volontà di mantenere un certo equilibrio tra le aspettative di tifosi e le strategie di gestione.

Maurizio Sarri è più che in pole position, è un uomo solo. Ma non al comando, è in sala d’attesa. Aurelio De Laurentiis ha optato per l’usato che ritiene sicuro, il remake che piace alla piazza. Gli anni passano e il presidente non ha più l’energia per fronteggiare lo tsunami di critiche che lo ha afflitto per quasi vent’anni. Nell’anno del centenario, meglio far tenersi buoni i tifosi. E Sarri a Napoli è indimenticato. In questi giorni circola di tutto. “Sarri a Napoli in questi due anni avrebbe vinto di tutto, dagli scudetti alla Champions” e aggiungete quello che vi pare. C’è un solo ostacolo tra Napoli e l’allenatore dei 91 punti. Si chiama Antonio Conte oggi ritenuto un freno allo sviluppo del Napoli (la follia nella tifoseria azzurra dilaga).🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Sarri è un uomo solo in sala d’attesa: se Conte va via, De Laurentiis torna da lui

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