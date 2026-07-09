La Corte di Cassazione ha confermato l’ergastolo per un uomo di 73 anni condannato per un duplice femminicidio avvenuto nel giugno 2022. L’uomo ha ucciso a fucilate la moglie, di 47 anni, e la figlia, di 22 anni. La sentenza respinge il ricorso presentato dall’imputato. L’episodio si è verificato a Castelfranco e la condanna riguarda il reato di omicidio plurimo con modalità violente.

Modena, 9 luglio 2026 – Respingendo il ricorso, la Corte di Cassazione ha confermato la condanna all’ergastolo nei confronti di Salvatore Montefusco, il 73enne che il 13 giugno del 2022, uccise a fucilate la moglie Gabriela Trandafir, 47 anni, e la figlia della donna, ovvero la 22enne Renata. Il duplice femminicidio avvenne in casa a Castelfranco Emilia, in provincia di Modena. L’ipotesi di una condanna a vita per l’omicida reo confesso era emersa in corte d’appello, dopo una sentenza di primo grado che a Modena aveva fatto discutere. Montefusco era stato infatti inizialmente condannato a trent’anni e nelle motivazioni dei giudici vi era anche una “comprensibilità umana” dei motivi che avrebbero spinto l’uomo ad agire (in un contesto di reciproche denunce) con relativa attenuazione della pena. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Duplice femminicidio a Castelfranco, confermato l’ergastolo per Salvatore Montefusco

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