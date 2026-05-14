Duplice femminicidio di Naro | confermato l' ergastolo in appello

La corte di assise di Palermo ha confermato l'ergastolo in appello per un uomo di 25 anni, cittadino rumeno, condannato per aver ucciso due donne a Naro. La sentenza non prevede alcuno sconto di pena e la condanna è stata mantenuta invariata rispetto alla prima sentenza. La vicenda riguarda un duplice femminicidio avvenuto nella cittadina siciliana e la decisione della corte ha sancito la conferma della condanna inflitta in primo grado.

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Nessuno sconto di pena. La corte di assise di appello di Palermo ha confermato l'ergastolo per Edgar Omar Nedelcov, il 25enne rumeno condannato per il duplice femminicidio di Naro. Maria Rus e Delia Zanescu, sue connazionali, furono uccise nella notte tra il 4 e il 5 gennaio 2023.Duplice. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Duplice femminicidio di Naro, il pg chiede la conferma dell’ergastoloIl sostituto procuratore generale di Palermo, Caterina Bartolozzi, ha chiesto la conferma della condanna all’ergastolo per Edgar Omar Nedelcov, 25... Naro, duplice omicidio: l’accusa chiede l’ergastolo per NedelcovL’accusa ha chiesto la conferma della pena massima per l’uomo ritenuto responsabile del brutale omicidio di due donne avvenuto a Naro nella notte tra... Si parla di: Orfani di vittime di femminicidio, al via iter per la prima assunzione alla Regione; Aggredì una settantenne nell’androne del palazzo: condanna definitiva per un 25enne di Naro. Doppio femminicidio, 'commesso per finalità ritorsive e di riaffermazione'Nessun motivo umanamente comprensibile per il duplice femminicidio, ma alla base del delitto ci furono finalità prevalentemente ritorsive e di (ri)affermazione del proprio ruolo. Così la Corte di ... ansa.it