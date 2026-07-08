Duplice omicidio dei fratelli Marrandino ergastolo confermato anche in appello

La corte ha confermato l’ergastolo per il duplice omicidio dei fratelli Marrandino, rigettando l’appello presentato dai condannati. La decisione è stata comunicata dopo il procedimento di secondo grado, mantenendo la pena di “fine pena mai”. I rappresentanti delle parti civili, tra cui gli avvocati Luigi Poziello e Dario Carmine Procentese, hanno espresso soddisfazione per questa conferma. La vicenda riguarda l’uccisione dei due fratelli, avvenuta in circostanze non specificate.

Soddisfatti per la conferma del “fine pena mai” i difensori delle parti civili, gli avvocati Luigi Poziello e Dario Carmine Procentese, amici storici dell’avvocato Marco Marrandino. Sono stati rigettati integralmente i motivi di appello presentati da Mangiacapre, che aveva chiesto uno sconto di pena. Per quanto sia difficile crederlo, l’azione da me realizzata è stata il frutto di un grande stato di esasperazione e di timore che non sono stato in grado di gestire. Mi rendo conto di aver esploso colpi di pistola nei confronti di due ragazzi con i quali era insorto un momento di frizione, ma devo anche dirvi che non è stata quella la causa o la ragione del mio comportamento, ragione che tutt’ora non riesco a ricostruire, né a spiegare. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Fratelli uccisi a colpi di pistola per una lite in strada: «Chiedo perdono, ma so di non meritarlo»

Notizie e thread social correlati

Duplice omicidio dei fratelli Marrandino, al via il processo in Appello per il killerÈ iniziato in tribunale il processo in Appello contro un uomo di 54 anni accusato dell’omicidio di due fratelli, avvocati di 39 e 37 anni.

Duplice femminicidio di Naro: confermato l'ergastolo in appelloLa corte di assise di Palermo ha confermato l'ergastolo in appello per un uomo di 25 anni, cittadino rumeno, condannato per aver ucciso due donne a...

Temi più discussi: Duplice omicidio fratelli Marrandino, la Procura Generale invoca l'ergastolo per il killer; L'omicidio dei fratelli La Monaca: condanna definitiva a 16 anni e 8 mesi per un pastore; Canicattì, definitiva la condanna per il killer dei fratelli La Monaca; Massacrati a colpi i pietra, condanna definitiva per un pastore: 16 anni e 8 mesi per il duplice delitto dei La Monaca a Delia.

Duplice omicidio dei fratelli Marrandino, ergastolo confermato in AppelloÈ di qualche minuto fa il dispositivo emesso dalla prima sezione della Corte d’assise d’appello di Napoli, Presidente Dottoressa Saraceno, che ha confermato l’ergastolo e l’isolamento diurno per tre a ... internapoli.it

#Caserta- Duplice omicidio fratelli Marrandino, la Procura Generale invoca l' ergastolo per il killer #Cronaca #Marrandino #Killer #Ergastolo #Fratelli #Procura #NanoTV x.com

CESA – Duplice omicidio Marrandino, chiesto l’ergastolo e l’isolamento diurno per l’assassino anche in Appello19:43:28 Si è conclusa la requisitoria del pubblico ministero nella prima sezione della Corte d’Assise d’Appello di Napoli. Il procuratore generale Maria Aschettino ha chiesto la conferma della senten ... casertafocus.net