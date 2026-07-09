Pubblicato un altro trailer per l’ultimo film di Dune di Denis Villeneuve, targato Warner Bros. Pictures. La casa di produzione ha pubblicato oggi sui suoi canali ufficiali un nuovo trailer in italiano di Dune – Parte Tre, il capitolo finale della trilogia fantascientifica diretta da Denis Villeneuve e basata sull’opera di Frank Herbert, in arrivo nei cinema italiani il prossimo 16 dicembre. Vediamo i dettagli. I dettagli del nuovo film. Il film, che uscirà nelle sale americane il 18 dicembre, vede Timothée Chalamet, Zendaya, Florence Pugh, Javier Bardem e Anya Taylor-Joy – che ha avuto un cameo nella seconda parte – con Robert Pattinson tra le nuove aggiunte al cast. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - ‘Dune: Parte Tre’: il nuovo trailer con Thimotée Chalamet e Zendaya in una nuova battaglia

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DUNE - PARTE TRE (2026) Teaser Trailer ITA | Timothée Chalamet, Zendaya

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