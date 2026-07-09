Notizia in breve

È stato pubblicato il trailer finale di “Dune – Parte Tre”, ultimo capitolo della trilogia diretta da Denis Villeneuve, previsto nelle sale per il 16 dicembre. Il film vede ancora protagonisti Timothée Chalamet e Zendaya. La clip anticipa le scene principali dell’ultima parte della saga, senza fornire dettagli sulla trama. La trilogia si concluderà con questa uscita cinematografica, dopo le prime due parti uscite rispettivamente nel 2021 e 2023.