Il trailer di Dune &#8211; Parte Tre con Timothée Chalamet e Zendaya

Da iodonna.it 9 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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È stato pubblicato il trailer finale di “Dune – Parte Tre”, ultimo capitolo della trilogia diretta da Denis Villeneuve, previsto nelle sale per il 16 dicembre. Il film vede ancora protagonisti Timothée Chalamet e Zendaya. La clip anticipa le scene principali dell’ultima parte della saga, senza fornire dettagli sulla trama. La trilogia si concluderà con questa uscita cinematografica, dopo le prime due parti uscite rispettivamente nel 2021 e 2023.

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M ilano, 9 lug. (askanews) – Svelato il trailer finale di Dune – parte tre, l’ultimo capitolo della trilogia del regista Denis Villeneuve che sarà al cinema dal 16 dicembre. Zendaya, da eroina Disney ad “Euphoria”. guarda le foto Leggi anche › I migliori film di fantascienza di tutti i tempi. I titoli cult da “2001: Odissea nello spazio” a “Dune” Nel cast tornano i protagonisti dei precedenti film, con qualche novità: Timothée Chalamet, Zendaya, Jason Momoa, Florence Pugh, Rebecca Ferguson, Isaach de Bankolé, Charlotte Rampling, oltre a Anya Taylor-Joy, Robert Pattinson e Javier Bardem. Leggi anche › Da Timothée Chalamet a Zendaya, il sorprendente successo delle gare di sosia Il film, di Warner Bros. 🔗 Leggi su Iodonna.it

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DUNE - PARTE TRE (2026) Teaser Trailer ITA | Timothée Chalamet, Zendaya

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