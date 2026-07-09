Da polo istituzionale a complesso residenziale il passo è breve nella zona di via Lario, dove settimana scorsa è arrivata l’approvazione per realizzare due nuovi condomini alti fino a 8 piani lungo via Valle del Curone. Si tratta della strada che incrocia via Lario all’altezza della rotonda, dove da una parte c’è l’albergo e il centro commerciale Rondò dei Pini, e dall’altra si arriva alla sede della Provincia di Monza e Brianza, un’area su cui era previsto, nell’Accordo di programma dei 2001 per la riqualificazione dell’ex caserma IV Novembre, un edificio per uffici e servizi ’gemello’ di quello dell’albergo costruito sull’altro lato della strada. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Due palazzi al Polo istituzionale. Otto piani per 100 appartamenti

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