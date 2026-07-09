Due palazzi al Polo istituzionale Otto piani per 100 appartamenti
La settimana scorsa è stata approvata la costruzione di due nuovi condomini al Polo istituzionale, situati lungo via Valle del Curone. Gli edifici, alti fino a otto piani, ospiteranno complessivamente 100 appartamenti. La trasformazione riguarda due palazzi precedentemente destinati a funzioni istituzionali. La realizzazione prevede la costruzione di otto piani per ciascun edificio, modificando così l’uso dell’area da spazio pubblico a complesso residenziale.
Da polo istituzionale a complesso residenziale il passo è breve nella zona di via Lario, dove settimana scorsa è arrivata l’approvazione per realizzare due nuovi condomini alti fino a 8 piani lungo via Valle del Curone. Si tratta della strada che incrocia via Lario all’altezza della rotonda, dove da una parte c’è l’albergo e il centro commerciale Rondò dei Pini, e dall’altra si arriva alla sede della Provincia di Monza e Brianza, un’area su cui era previsto, nell’Accordo di programma dei 2001 per la riqualificazione dell’ex caserma IV Novembre, un edificio per uffici e servizi ’gemello’ di quello dell’albergo costruito sull’altro lato della strada. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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