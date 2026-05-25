Bimba fa il volo dell' angelo tra due palazzi di 8 piani | sospesa nel vuoto per la festa del paese
Una bambina è stata vista sospesa nel vuoto tra due palazzi di otto piani durante una festa locale. La scena ha attirato l’attenzione dei presenti, che hanno applaudito e cantato mentre la bambina si trovava tra le strutture. Non ci sono informazioni su eventuali incidenti o feriti. La posizione della bambina ha generato preoccupazioni tra gli spettatori, ma non sono stati riferiti dettagli su come sia avvenuto il fatto.
Una bambina che "vola", sospesa tra due edifici di otto piani, tra gli applausi e i canti dei compaesani. Stanno facendo discutere le immagini della festa per la Madonna della Pace a Giugliano, in provincia di Napoli, un evento molto sentito dalla comunità che già in passato aveva generato. 🔗 Leggi su Today.it
Una bambina fa il Volo dell'Angelo sospesa tra due palazzi di 8 piani
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