Bimba fa il volo dell' angelo tra due palazzi di 8 piani | sospesa nel vuoto per la festa del paese

Notizia in breve

Una bambina è stata vista sospesa nel vuoto tra due palazzi di otto piani durante una festa locale. La scena ha attirato l’attenzione dei presenti, che hanno applaudito e cantato mentre la bambina si trovava tra le strutture. Non ci sono informazioni su eventuali incidenti o feriti. La posizione della bambina ha generato preoccupazioni tra gli spettatori, ma non sono stati riferiti dettagli su come sia avvenuto il fatto.