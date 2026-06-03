Tra Portuense e Monteverde è nato un nuovo quartiere con sette palazzi e 130 appartamenti

Da romatoday.it 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Tra Portuense e Monteverde è stato inaugurato un nuovo quartiere denominato Parco Newton, situato lungo via Isacco Newton. L’area comprende sette palazzi e conta circa 130 appartamenti. La zona si trova nel quadrante sud-ovest di Roma, tra Monteverde Nuovo, l’Eur e il Portuense. La realizzazione del quartiere ha coinvolto la costruzione di edifici residenziali in questa area della città.

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Un nuovo quartiere nel quadrante sud-ovest di Roma. Si chiama Parco Newton, collocato lungo via Isacco Newton, tra Monteverde Nuovo, Eur e il Portuense. Il complesso, di ultima generazione, è in via di definizione e a quanto emerge fa dell'efficientamento energetico uno dei suoi punti di forza. 🔗 Leggi su Romatoday.it

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