Il 8 luglio 2026, una conduttrice televisiva ha condiviso su Instagram il secondo mese di vita del suo secondogenito, nato l’8 maggio. La donna ha anche parlato di un rientro al lavoro e di momenti di tenerezza con la sorellina del bambino. Nella stessa comunicazione, ha mostrato l’affetto della famiglia e la quotidianità tra impegni e momenti di dolcezza, senza ulteriori dettagli o commenti.

C hi l’ha detto che tra un pannolino e una diretta mondiale non ci sia spazio per festeggiare? Diletta Leotta lo dimostra l’8 luglio 2026, quando sceglie Instagram per raccontare un traguardo piccolo ma dolcissimo: i due mesi di vita del secondogenito Leonardo, nato lo scorso 8 maggio dall’amore con il marito Loris Karius. Il tutto mentre è ancora impegnatissima con la trasferta per DAZN ai Mondiali 2026, tra uno studio di trucco e l’altro, senza mai staccarsi davvero da casa. Diletta Leotta, vita pubblica e privata della conduttrice. guarda le foto La dedica di Diletta Leotta per i due mesi di Leonardo. Per l’occasione, la conduttrice ha scelto un post semplice ma carico di emozione. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Due mesi di coccole, un rientro al lavoro tra i più impegnativi dell'anno e la tenerezza di una sorellina innamorata del fratellino

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ADOTTA #BULL & #CLEO Lui (7 mesi) giocherellone, lei (2 anni) timida e dolcissima. Salvati da una casa abbandonata, ora #cercafamiglia per sempre! Sterilizzati e FIV/FELV negativi. San Biagio (PD) - Adozione di coppia. WhatsApp: 3496959726 x.com

Il mio bambino ha ora 10 mesi e l'allattamento sta cambiando. reddit