Negli ultimi cinque mesi del 2026, in Puglia, si sono verificati meno decessi sul lavoro rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Tuttavia, la diminuzione rispetto ai mesi precedenti è diventata meno evidente. I dati sono stati diffusi dall’Osservatorio Vega e mostrano una tendenza al calo, anche se meno marcata rispetto ai mesi precedenti. La regione si distingue per una zona rossa in termini di incidenti mortali sul lavoro.

Di seguito un comunicato diffuso dall’osservatorio Vega: IL COMMENTO AI DATI AGGIORNATI A MAGGIO 2026 “Nei primi cinque mesi del 2026 il numero delle morti sul lavoro è ancora inferiore rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso, ma la riduzione si assottiglia ulteriormente rispetto ai dati rilevati nei mesi precedenti. Le 370 vittime registrate a fine maggio, insieme alle 6 regioni in zona rossa e all’aumento delle denunce di infortunio, confermano la necessità di mantenere alta l’attenzione su formazione e controlli. Particolarmente critico resta il quadro degli over 65 e dei lavoratori stranieri, che continuano a registrare indici di mortalità molto più elevati rispetto alla media nazionale”. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

© Noinotizie.it - Morti sul lavoro: Puglia in zona rossa. Primi cinque mesi dell’anno, riduzione rispetto ai mesi precedenti Osservatorio Vega

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Morti sul lavoro, Puglia ancora in zona rossa. Basilicata tra le regioni più sicure

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