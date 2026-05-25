Simone Venturini ha dichiarato che i risultati delle elezioni non sono ancora definitivi, preferendo mantenere un atteggiamento scaramantico. Ha aggiunto che il risultato è significativo dopo due mesi di impegno e 11 anni dedicati alla città. Venturini è arrivato alle 19 per aggiornamenti sulle schede. La comunicazione si basa su dati non ancora ufficiali, e non sono stati forniti dettagli specifici sulla situazione elettorale.

VENEZIA - «I risultati non sono ancora definitivi, vorrei essere un po' scaramantico.». Così ha esordito Simone Venturini, arrivando alle 19.30 in galleria Matteotti a Mestre acclamato dalla folla. Poi però, travolto da microfoni, applausi, richieste di selfie e abbracci, si è lasciato andare a una visibile soddisfazione: «Il risultato è significativo e importante, arriva dopo due mesi impegnativi ma soprattutto dopo 11 anni di impegno personale a servizio di questa città. Sono sempre stato Simone, un ragazzo partito da Marghera, che ha fatto tanta gavetta sul territorio». «Sono stato un candidato civico con l'appoggio del centrodestra che oggi raccoglie un buon risultato in fatto di apprezzamento». 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

© Ilgazzettino.it - Simone Venturini: «Risultato significativo dopo due mesi impegnativi e dopo 11 anni di impegno per questa città»

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