DS N°7 la prova de Il Fattoit – Il premium francese che punta sulla comodità – FOTO

La DS N°7 è stata provata tra Cannes e Saint-Tropez, dove si presenta come un modello premium francese che punta sulla comodità. La vettura si inserisce in un segmento molto competitivo, con numerosi concorrenti di alta gamma. La prova si concentra sulle caratteristiche che differenziano il modello, evidenziando il suo approccio orientato al comfort e alla qualità. La presentazione include anche diverse immagini che illustrano il design e le caratteristiche dinamiche del veicolo.

‹ › 1 7 DS N°7FOTO DINAMICHE (109). ‹ › 2 7 ds N°7. ‹ › 3 7 ds N°7. ‹ › 4 7 ds N°7. ‹ › 5 7 ds N°7. ‹ › 6 7 ds N°7. ‹ › 7 7 ds N°7. Tra Cannes e Saint-Tropez, dove l’abbiamo provata, la DS N°7 presenta il suo manifesto programmatico: ritagliarsi uno spazio in un segmento dove la concorrenza è ampia e qualificata. Lo fa senza rincorrere la sportività a tutti i costi, bensì puntando su una precisa idea di premium “alla francese”. Dunque, in primis, comodo ed estroso. Il primo contatto sulle strade dell’ entroterra del Var, tra curve veloci, piccoli centri e lunghi tratti panoramici, ha evidenziato proprio questa attitudine. Rispetto alla precedente DS 7, la nuova N°7 cresce di 7 centimetri, raggiungendo i 4,66 metri di lunghezza, mentre il passo arriva a 2,79 metri. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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DS No 8 First Drive – The French Electric Luxury Alternative

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