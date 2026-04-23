Great Wall Ora 5 la prova de Il Fattoit – La cinese che punta al cuore dell’Europa – FOTO

Un nuovo modello di auto cinese ha attirato l’attenzione con una prova condotta da Il Fatto.it. Il veicolo, denominato Ora 5, è stato sottoposto a test e presentato con immagini che mettono in evidenza alcuni dettagli estetici. La vettura è stata mostrata in diverse inquadrature, offrendo uno sguardo approfondito sul design e sulle caratteristiche visive. La presentazione mira a evidenziare le peculiarità del modello nel contesto europeo.

‹ › 1 6 great wall ora 5. ‹ › 2 6 great wall ora 5. ‹ › 3 6 great wall ora 5. ‹ › 4 6 great wall ora 5. ‹ › 5 6 great wall ora 5. ‹ › 6 6 great wall ora 5. Alla vigilia dell’apertura del Salone dell’Auto di Pechino, e più precisamente a Baoding, nel quartier generale di Great Wall Motor e sul suo enorme proving ground, abbiamo guidato la nuova Ora 5. Ovvero il modello con cui GWM prepara il debutto “vero” del marchio in Italia e, più in generale, l’attacco al cuore del mercato europeo delle compatte. Un’auto lunga 4,47 metri, dunque dentro il segmento più caldo del continente. Quello che da solo vale quasi la metà delle vendite di suv. La scelta più intelligente, prima di tutto, coincide con la strategia.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Great Wall Ora 5, la prova de Il Fatto.it – La cinese che punta al cuore dell’Europa – FOTO I Thought It Was a Drunken Mistake—But He Asked Me to Take Responsibility Notizie correlate Toyota C-HR+, la prova de Il Fatto.it – L’elettrone versatile che convince – FOTO‹ › 1 / 9 toyota c-hr+ ‹ › 2 / 9 toyota c-hr+ ‹ › 3 / 9 toyota c-hr+ ‹ › 4 / 9 toyota c-hr+ ‹ › 5 / 9 toyota c-hr+ ‹ › 6 / 9 toyota c-hr+ ‹ › 7 / 9... Kia EV2, la prova de Il Fatto.it – L’elettrica urbana che convince – FOTO‹ › 1 / 6 kia ev2 ‹ › 2 / 6 kia ev2 ‹ › 3 / 6 kia ev2 ‹ › 4 / 6 kia ev2 ‹ › 5 / 6 kia ev2 ‹ › 6 / 6 kia ev2 Prima di guidare la Kia EV2 ci... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: GWM arriva in Italia: da giugno via alle vendite con Ora 5 multienergia | Quattroruote.it; GWM, sbarco in grande stile in Italia: pronta una gamma di 7 modelli; Ora 5: alla scoperta del SUV compatto e del colosso GWM che vuole riprendersi l'Italia.; Great Wall torna in Italia: storia, strategia e il ritorno di Ora 5. Great Wall Ora 5, come va la nuova SUV benzina, full hybrid o elettricaPrima di arrivare da noi (sarà in vendita a giugno), questa crossover dalle linee classiche e tondeggianti, ma con un ponte di comando high-tech, è stata a lungo testata nel Sud Europa, precisamente i ... quattroruote.it GWM Ora 5, il nuovo SUV cinese con motori ibridi ed elettriciDebutta al Salone di Pechino la Great Wall Ora 5, crossover di segmento C disponibile con motori termici ed elettrici. it.motor1.com | GWM Ora 5 Una luce di coda a LED, sottilissima e integrata nel lunotto. È solo uno dei tanti dettagli stilistici della Ora 5, in arrivo in Italia a partire da giugno. Realizzata da Great Wall, sarà il primo di almeno cinque modelli che arriveranno nel nostro Paese en - facebook.com facebook Great Wall Motor avvia le attività in Italia, debutto commerciale da giugno. Il gruppo cinese punta sul mercato italiano: il primo modello è il suv compatto Ora 5 #ANSAmotori #ANSA x.com