Great Wall Ora 5 la prova de Il Fattoit – La cinese che punta al cuore dell’Europa – FOTO

Da ilfattoquotidiano.it 23 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un nuovo modello di auto cinese ha attirato l’attenzione con una prova condotta da Il Fatto.it. Il veicolo, denominato Ora 5, è stato sottoposto a test e presentato con immagini che mettono in evidenza alcuni dettagli estetici. La vettura è stata mostrata in diverse inquadrature, offrendo uno sguardo approfondito sul design e sulle caratteristiche visive. La presentazione mira a evidenziare le peculiarità del modello nel contesto europeo.

‹ › 1 6 great wall ora 5. ‹ › 2 6 great wall ora 5. ‹ › 3 6 great wall ora 5. ‹ › 4 6 great wall ora 5. ‹ › 5 6 great wall ora 5. ‹ › 6 6 great wall ora 5. Alla vigilia dell’apertura del Salone dell’Auto di Pechino, e più precisamente a Baoding, nel quartier generale di Great Wall Motor e sul suo enorme proving ground, abbiamo guidato la nuova Ora 5. Ovvero il modello con cui GWM prepara il debutto “vero” del marchio in Italia e, più in generale, l’attacco al cuore del mercato europeo delle compatte. Un’auto lunga 4,47 metri, dunque dentro il segmento più caldo del continente. Quello che da solo vale quasi la metà delle vendite di suv. La scelta più intelligente, prima di tutto, coincide con la strategia.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

great wall ora 5 la prova de il fattoit 8211 la cinese che punta al cuore dell8217europa 8211 foto
© Ilfattoquotidiano.it - Great Wall Ora 5, la prova de Il Fatto.it – La cinese che punta al cuore dell’Europa – FOTO

I Thought It Was a Drunken Mistake—But He Asked Me to Take Responsibility

Video I Thought It Was a Drunken Mistake—But He Asked Me to Take Responsibility

Notizie correlate

Toyota C-HR+, la prova de Il Fatto.it – L’elettrone versatile che convince – FOTO‹ › 1 / 9 toyota c-hr+ ‹ › 2 / 9 toyota c-hr+ ‹ › 3 / 9 toyota c-hr+ ‹ › 4 / 9 toyota c-hr+ ‹ › 5 / 9 toyota c-hr+ ‹ › 6 / 9 toyota c-hr+ ‹ › 7 / 9...

Kia EV2, la prova de Il Fatto.it – L’elettrica urbana che convince – FOTO‹ › 1 / 6 kia ev2 ‹ › 2 / 6 kia ev2 ‹ › 3 / 6 kia ev2 ‹ › 4 / 6 kia ev2 ‹ › 5 / 6 kia ev2 ‹ › 6 / 6 kia ev2 Prima di guidare la Kia EV2 ci...

Contenuti di approfondimento

Temi più discussi: GWM arriva in Italia: da giugno via alle vendite con Ora 5 multienergia | Quattroruote.it; GWM, sbarco in grande stile in Italia: pronta una gamma di 7 modelli; Ora 5: alla scoperta del SUV compatto e del colosso GWM che vuole riprendersi l'Italia.; Great Wall torna in Italia: storia, strategia e il ritorno di Ora 5.

great wall ora great wall ora 5Great Wall Ora 5, come va la nuova SUV benzina, full hybrid o elettricaPrima di arrivare da noi (sarà in vendita a giugno), questa crossover dalle linee classiche e tondeggianti, ma con un ponte di comando high-tech, è stata a lungo testata nel Sud Europa, precisamente i ... quattroruote.it

great wall ora great wall ora 5GWM Ora 5, il nuovo SUV cinese con motori ibridi ed elettriciDebutta al Salone di Pechino la Great Wall Ora 5, crossover di segmento C disponibile con motori termici ed elettrici. it.motor1.com

Cerca notizie e video sullo stesso argomento.