DS N°7 | il SUV premium francese apre gli ordini
DS Automobiles ha annunciato l'apertura degli ordini per la nuova DS N°7, il SUV compatto di fascia premium. Questo modello rappresenta il successore della DS 7 e segna un passo importante per il marchio francese. La vettura si distingue per le caratteristiche di design e tecnologia, che sono state presentate ufficialmente. Gli interessati possono ora prenotare il veicolo, che sarà disponibile presso le concessionarie autorizzate. La produzione e la consegna sono previste nelle prossime settimane.
(Adnkronos) – DS Automobiles apre ufficialmente gli ordini della nuova DS N°7, SUV compatto premium che raccoglie l’eredità della DS 7 e inaugura una nuova fase per il marchio francese. Disponibile sia in versione full electric E-TENSE sia HYBRID, la nuova N°7 punta su design sofisticato, comfort di alto livello e tecnologie avanzate dedicate alla. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Alfa Romeo 33 Stradale Day: omaggio al passato. Nuova BMW X2: una seconda generazione totalmente nuova. Citroen C4 e C4 X Hybrid 136: ibrida versatile. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
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