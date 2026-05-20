DS N°7 | il SUV premium francese apre gli ordini

DS Automobiles ha annunciato l'apertura degli ordini per la nuova DS N°7, il SUV compatto di fascia premium. Questo modello rappresenta il successore della DS 7 e segna un passo importante per il marchio francese. La vettura si distingue per le caratteristiche di design e tecnologia, che sono state presentate ufficialmente. Gli interessati possono ora prenotare il veicolo, che sarà disponibile presso le concessionarie autorizzate. La produzione e la consegna sono previste nelle prossime settimane.

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