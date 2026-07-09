DS N°7 | ecco come va il Suv medio sia elettrico che mild hybrid

Da gazzetta.it 9 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un nuovo rapporto analizza le performance del segmento SUV medio, confrontando modelli elettrici e mild hybrid. La valutazione si basa su dati di vendita, consumi e caratteristiche tecniche. Il settore continua a evolversi con una crescente presenza di veicoli elettrici, mentre i mild hybrid mantengono una quota significativa. La ricerca evidenzia differenze di prezzo e autonomia tra le due tipologie di motorizzazione, senza tuttavia offrire giudizi di valore.

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Sin dal suo debutto sul mercato, il marchio DS si è distinto nell'orbita Stellantis per il focus sul segmento premium, evidenziato da design curati, finiture pregiate e tecnologia. Il modello più venduto della casa francese è stato la 7, un Suv da 4,60 metri che si è affermato, soprattutto in Italia, come scelta popolare nelle flotte aziendali. Giunta al termine del suo ciclo, la DS 7 viene sostituita dalla N°7, che segue la nuova nomenclatura già lanciata con la N°8 e la N°4. Cresce leggermente nelle dimensioni e sfoggia un design più moderno, con linee nette e pulite fuori e un interno più tecnologico e ugualmente curato. Sotto il cofano troviamo propulsori benzina mild hybrid oppure elettrici, con potenze da 145 a 350 Cv e un'autonomia, per quelli a zero emissioni, che supera i 700 km. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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