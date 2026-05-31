La Mazda CX-5 2.5 e-Skyactiv G da 141 cavalli è disponibile con trazione anteriore e sistema mild hybrid. L'auto si distingue per il design esterno e l'abitacolo spazioso, che garantisce comfort su strada. Il motore a benzina aspirato da 2,5 litri offre prestazioni affidabili, mentre il sistema ibrido leggero mira a migliorare l'efficienza. Tra i punti positivi ci sono l'estetica e l'ampio interno, ma non vengono segnalati dettagli sui difetti specifici.

Tra gli Sport Utility Vehicle di medie dimensioni non può mancare di certo la Mazda CX-5, che con il suo ultimo aggiornamento è pensata ancora di più per le famiglie, con molto spazio a bordo. Nata nel 2012, con le prime due generazioni sono stati venduti nel mondo cinque milioni di esemplari. Ora con la terza, dal design avvolgente e dalla tenuta di strada molto efficace, crescono anche le dimensioni fino a 4,69 metri di lunghezza. Forme massicce del cofano ribassato, parafanghi pieni e sul frontale fari aggressivi verso le fiancate. Rispetto alla sorella maggiore CX-60, con 11,5 cm in più rispetto alla generazione precedente, offre più capacità di carico nel bagagliaio e molta libertà di movimento dentro l'abitacolo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Mazda CX-5 2.5 e-Skyactiv G da 141 Cv: pregi e difetti del C-Suv 2wd mild hybrid

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SHOCK MAZDA: CX-5 COSTA MENO e si guida MEGLIO di TUTTE Anche Full Hybrid

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