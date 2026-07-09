Droghiamoci! Nel silenzio generale esplodono i morti per droga in Germania +53% e in Italia l’uso di ketamina e crack

In Germania i decessi per droga sono aumentati del 53%, mentre in Italia si registra un incremento nell’uso di ketamina e crack. I dati ufficiali mostrano un aumento dei morti correlati a sostanze stupefacenti e un consumo crescente di droghe come ketamina e crack tra i giovani. Nessuna dichiarazione ufficiale ha ancora spiegato le cause, ma i numeri indicano un peggioramento della situazione.

C'è un modo semplice per capire se una società sta bene. Guardare i giovani. Se i dati sulle droghe esplodono, come sta accadendo, qualcosa si è rotto. In Germania, secondo i dati presentati dal commissario federale per le droghe Hendrik Streeck, nel 2025 sono morte 2.150 persone per cause legate alle droghe. Un numero appena inferiore al record storico del 2023, quando le vittime furono 2.227. Le vittime con meno di trent'anni sono salite a 528, il 53% in più rispetto al 2021. I minori di vent'anni morti sono 106, quasi il doppio rispetto a quattro anni prima. Ancora più impressionante il dato sui decessi legati a crack e cocaina: +110,7% dal 2021. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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