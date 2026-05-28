Sorpreso a spacciare crack sulla strada parco nei guai un pescarese di 53 anni
Un uomo di 53 anni è stato denunciato dai carabinieri di Montesilvano per aver tentato di spacciare crack sulla strada parco. Durante un controllo, i militari hanno trovato sostanze stupefacenti in suo possesso. La denuncia riguarda la detenzione di droga ai fini di spaccio. L’uomo è stato sorpreso mentre distribuiva crack sulla strada. Nessun dettaglio è stato fornito riguardo a eventuali altri coinvolgimenti o a eventuali sequestri di sostanze.
I carabinieri della Compagnia di Montesilvano hanno denunciato un uomo di Pescara di 53 anni per il reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.La denuncia deriva da mirate attività di polizia giudiziaria messe in atto dai militari nel corso della settimana volte alla. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
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