Sorpreso a spacciare crack sulla strada parco nei guai un pescarese di 53 anni

Notizia in breve

Un uomo di 53 anni è stato denunciato dai carabinieri di Montesilvano per aver tentato di spacciare crack sulla strada parco. Durante un controllo, i militari hanno trovato sostanze stupefacenti in suo possesso. La denuncia riguarda la detenzione di droga ai fini di spaccio. L’uomo è stato sorpreso mentre distribuiva crack sulla strada. Nessun dettaglio è stato fornito riguardo a eventuali altri coinvolgimenti o a eventuali sequestri di sostanze.