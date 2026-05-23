Tor Cervara crack house nel palazzo occupato | sequestrato oltre un chilo di droga

Da romatoday.it 23 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

I carabinieri hanno sequestrato oltre un chilo di droga durante un intervento in un palazzo occupato in via Cesare Tallone, a Tor Cervara. L'edificio era utilizzato come punto di consumo di sostanze stupefacenti, definito come una “crack house”. L’operazione ha portato al sequestro di droga e all’identificazione di attività illegali all’interno dell’immobile. Nessuna informazione è stata fornita su eventuali persone arrestate o denunciate.

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Un palazzo occupato utilizzato per consumare droga. Una vera e propria “crack house” dove è avvenuto l'intervento dei carabinieri, precisamente in via Cesare Tallone, a Tor Cervara. Alla fine è stato sequestrato un chilo di stupefacenti. Una zona, questa, più volta finita sulle pagine della. 🔗 Leggi su Romatoday.it

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