Bergamo tre arresti e 88 chili di droga sequestrati in un mese | oltre 16 mila euro trovati nelle perquisizioni

Tra maggio e giugno, la polizia di Bergamo ha sequestrato 88 chili di droga e arrestato tre persone. Durante le operazioni sono stati trovati oltre 16 mila euro in contanti nelle perquisizioni. Le indagini hanno portato alla scoperta di tre presunti spacciatori e al sequestro di hashish, marijuana e ketamina.

Ottantotto chili di droga sequestrati, tre persone arrestate e oltre 16 mila euro in contanti recuperati. È il bilancio di tre operazioni antidroga condotte dalla Squadra Mobile di Bergamo tra maggio e giugno, che hanno portato a individuare tre distinti presunti spacciatori e a sequestrare ingenti quantitativi di hashish, marijuana e ketamina.Il primo arresto risale all'11 maggio a Scanzorosciate, dove gli investigatori hanno fermato un cittadino marocchino di 40 anni, già noto alle forze dell'ordine per precedenti specifici. La perquisizione ha permesso di sequestrare 4,7 chilogrammi di hashish, oltre al materiale utilizzato per il confezionamento e la lavorazione della sostanza. 🔗 Leggi su Bergamo.corriere.it

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Italia, Milano due arresti, 300mila euro e oltre 30 chili di droga sequestrati, 2 maggio 2026

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