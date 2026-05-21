Pedro addio alla Lazio | Giorno triste un onore vestire questa maglia

Pedro ha annunciato il suo addio alla Lazio, definendo il giorno come molto triste e ricordando con affetto il periodo trascorso con la squadra. Ha dichiarato di aver vissuto un percorso bello e di aver avuto l’onore di vestire questa maglia. La sua comunicazione è stata pubblicata attraverso i canali ufficiali, dove ha ringraziato i tifosi e lo staff per il supporto ricevuto durante il suo periodo in squadra. Non sono stati forniti dettagli sulle motivazioni della separazione.

(Adnkronos) – "Oggi è un giorno molto triste per me, perché dico addio a questo bel percorso e a questa splendida famiglia laziale. Vorrei ringraziare tutti i tifosi, i calciatori, gli allenatori e tutta la società, dipendenti e collaboratori compresi, per avermi permesso di far parte della gloriosa storia di questo club. È stato un. L'articolo proviene da. Nessun post correlato. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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