Fiorentina Il Colpo di Mezzanotte Fiammata viola Dragusin! Adesso altri due arrivi

Notizia in breve

La Fiorentina ha finalizzato l'acquisto di Radu Dragusin dal Tottenham, completando un'operazione nel fine settimana. Il club ha anche in programma altri due acquisti, secondo fonti vicine alla società. La trattativa con Dragusin si è conclusa con successo dopo aver definito gli ultimi dettagli. La società viola punta a rafforzare la rosa prima dell'inizio della nuova stagione. In totale, sono previsti ulteriori due arrivi, anche se i dettagli non sono stati ancora comunicati ufficialmente.