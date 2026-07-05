Fiorentina Il Colpo di Mezzanotte Fiammata viola Dragusin! Adesso altri due arrivi
La Fiorentina ha finalizzato l'acquisto di Radu Dragusin dal Tottenham, completando un'operazione nel fine settimana. Il club ha anche in programma altri due acquisti, secondo fonti vicine alla società. La trattativa con Dragusin si è conclusa con successo dopo aver definito gli ultimi dettagli. La società viola punta a rafforzare la rosa prima dell'inizio della nuova stagione. In totale, sono previsti ulteriori due arrivi, anche se i dettagli non sono stati ancora comunicati ufficialmente.
Firenze, 6 luglio 2026 - La Fiorentina chiude il weekend con un'accelerazione improvvisa sul mercato. Fabio Paratici ha infatti definito gli ultimi dettagli per portare in viola Radu Dragusin, difensore del Tottenham. Il centrale rumeno, classe 2002 ed ex Genoa, è reduce da una stagione in Premier League nella quale ha dovuto recuperare dall'operazione al crociato, ma nella parte finale dell'annata ha ripreso la sua maglia da titolare. L'operazione è ormai in dirittura d'arrivo. Dragusin arriverà a Firenze con la formula del prestito oneroso da circa 1,5 milioni di euro, mentre il riscatto diventerà obbligatorio al verificarsi di determinate condizioni per una cifra vicina ai 17,5 milioni. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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