Dove vedere in tv Italia-Belgio Nations League volley femminile 2026 | orario programma streaming

La partita tra Italia e Belgio nella Nations League di volley femminile si svolgerà in Cina, con l’Italia che affronta il Belgio nella penultima fase preliminare. La gara segue l’incontro con l’Ucraina, disputato sempre in Cina. La partita sarà trasmessa in streaming e non sono stati ancora annunciati dettagli su orario e canale televisivo. La fase preliminare della competizione continua con questa sfida, prima dell’ultima partita in programma.

Dopo aver affrontato l’Ucraina nel primo appuntamento in quel di Hong Kong, l’Italia proseguirà il proprio cammino nella località cinese affrontando il Belgio nella terzultima partita della fase preliminare della Nations League di volley femminile. Le azzurre scenderanno in campo con il chiaro obiettivo di conquistare una vittoria che nei fatti sancirebbe la qualificazione alla Final Eight della massima competizione internazionale itinerante, ma dovranno stare molto attente a un’avversari insidiosa. L’appuntamento è per venerdì 10 luglio (alle ore 14.30 italiane), un successo permetterebbe alla nostra Nazionale di avvicinarsi in maniera importante agli atti conclusi della massima competizione internazionale itinerante. 🔗 Leggi su Oasport.it

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