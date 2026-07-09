Gianmarco Tamberi gareggia venerdì 10 luglio alle 19 nella decima tappa della Diamond League a Montecarlo. La competizione si svolge allo Stade Louis II. Nella stessa serata sono attesi altri atleti di alto livello. La gara sarà trasmessa in diretta su canali sportivi e streaming online. Tamberi affronta avversari di spicco nel salto in alto.

Gianmarco Tamberi sarà grande protagonista della decima tappa della Diamond League, il massimo circuito internazionale itinerante di atletica. L’appuntamento è per venerdì 10 luglio (ore 19.55), quando il Campione Olimpico di Tokyo 2020 si cimenterà nel salto in alto in quel di Montecarlo, sede del sempre prestigioso Herculis Meeting. Il fuoriclasse marchigiano ha deciso di rimettersi in gioco a sorpresa, annunciando la propria presenza con un solo giorno di anticipo e in maniera totalmente inattesa. Il Campione del Mondo 2023 tornerà a disputare un evento agonistico a 299 giorni di distanza dall’ultima apparizione (qualificazione dei Mondiali di Tokyo lo scorso settembre) e cercherà di dare un chiaro segnale lungo la strada che conduce agli Europei, in programma a Birmingham dal 10 al 16 agosto. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Dove vedere in tv Gianmarco Tamberi a Montecarlo: orario preciso, avversari, streaming

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