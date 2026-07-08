Dove vedere in tv Marcell Jacobs a Montecarlo | orario preciso avversari streaming
Marcell Jacobs parteciperà alla decima tappa della Diamond League a Montecarlo, in programma venerdì 10 luglio alle 21. La gara si svolgerà sulla pista del principato, con avversari ancora non definiti. La competizione sarà trasmessa in diretta streaming e in televisione. La presenza dell’atleta italiano nella manifestazione internazionale è confermata, ma non sono stati comunicati dettagli su eventuali altri partecipanti o orari precisi delle sessioni.
Marcell Jacobs sarà grande protagonista della decima tappa della Diamond League, il massimo circuito internazionale itinerante di atletica. L’appuntamento è per venerdì 10 luglio (ore 21.52), quando il Campione Olimpico di Tokyo 2020 si cimenterà sui 100 metri in quel di Montecarlo, sede del sempre prestigioso Herculis Meeting. Sarà la gara regina della ricca serata del Principato, dove diverse stelle del panorama mondiale scalderanno i motori in avvicinamento agli Europei di agosto. Il ribattezzato Messia dell’atletica tricolore si rimetterà in gioco dopo gli eccellenti progressi sciorinati nelle ultime settimane: 9.99 al Golden Gala di Roma, 9. 🔗 Leggi su Oasport.it
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