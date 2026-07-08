Dove vedere in tv Marcell Jacobs a Montecarlo | orario preciso avversari streaming

Notizia in breve

Marcell Jacobs parteciperà alla decima tappa della Diamond League a Montecarlo, in programma venerdì 10 luglio alle 21. La gara si svolgerà sulla pista del principato, con avversari ancora non definiti. La competizione sarà trasmessa in diretta streaming e in televisione. La presenza dell’atleta italiano nella manifestazione internazionale è confermata, ma non sono stati comunicati dettagli su eventuali altri partecipanti o orari precisi delle sessioni.