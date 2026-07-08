Mattia Furlani si è infortunato il 23 maggio durante la seconda tappa della Diamond League a Xiamen, Cina. La gara si è svolta senza di lui e non sono state ufficialmente comunicati i dettagli sul suo recupero. La prossima occasione di vederlo in tv sarà a Montecarlo, dove sarà trasmessa la sua gara. L’orario preciso e gli avversari non sono ancora stati annunciati. La competizione sarà disponibile anche in streaming.

Mattia Furlani si è infortunato lo scorso 23 maggio: in occasione della seconda tappa della Diamond League disputata a Xiamen (Cina) accusò una criticità durante la fase di volo del quarto tentativo e uscì dallo stadio in barella, il primo bollettino medico parlò di una lesione di primo grado al bicipite femorale destro e i successivi accertamenti eseguiti in Italia non evidenziarono ulteriori problemi, tanto che il fuoriclasse laziale è tornato ad allenarsi un paio di settimane dopo. Il Campione del Mondo di salto in lungo tornerà in gara in occasione della decima tappa della Diamond League, il massimo circuito internazionale itinerante: l’appuntamento è per venerdì 10 luglio (ore 20. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Dove vedere in tv Mattia Furlani a Montecarlo: orario preciso, avversari, streaming

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