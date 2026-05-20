Morte avvelenate a Pietracatella indagini nei cellulari delle vittime su eventuali loro ricerche sulla ricina
Gli investigatori, al lavoro sul giallo di Pietracatella (Campobasso), cercano di capire se, a cercare in Rete notizie sulla ricina, siano state le stesse donne poi morte avvelenate, Antonella Di Ielsi e Sara Di Vita, madre e figlia. E' quanto emerge dalla convocazione delle parti offese e degli indagati per venerdì 22 maggio, in questura, a Campobasso, quando saranno estratti i dati da telefoni, modem, pc e tablet prelevati nei giorni scorsi dalla casa di famiglia.,, La procura, nel dettaglio, chiede di estrapolare da ciascun apparato dati utili per accertare "rapporti, relazioni e legami correlabili alle navigazioni internet dirette a... 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
Madre e figlia avvelenate, sequestrato il cellulare della sorella Alice. «Annotava i pasti»
Sullo stesso argomento
Morte avvelenate con la ricina a Pietracatella, i due principali sospettati sarebbero familiari delle vittimeSecondo le indagini svolte dalla squadra mobile di Campobasso, il responsabile delle morti di Sara Di Vita e Antonella Di Ielsi, avvelenate con la...
Morte avvelenate con la ricina a Pietracatella, indagini su telefoni e pc per scovare l'assassinoProseguono le indagini sul caso di Sara Di Vita e Antonella Di Ielsi, madre e figlia morte avvelenate con la ricina a fine 2025 a Pietracatella...
Sappiamo tutti come stavano in quei giorni. È una delle poche frasi pronunciate dall’infermiere riascoltato in Questura nell’inchiesta sulla morte di Sara Di Vita e della figlia 15enne Antonella, avvelenate da ricina a Pietracatella. L’uomo aveva somministrato - Facebook facebook
Madre e figlia morte avvelenate nei giorni di Natale a Pietracatella (Molise). Si segue la pista familiare. Intensificati gli interrogatori su 4-5 familiari. I sospetti si concentrano su due di loro. x.com
Morte avvelenate, in corso sopralluogo nella casa di Pietracatella reddit
Madre e figlia morte a Pietracatella, Procura chiede di verificare se abbiano fatto ricerche sulla ricinaVenerdì in questura lo Sco per gli esami irripetibili su pc, tablet e telefonini di tutta la famiglia, alla presenza dei legali ... adnkronos.com
Morte avvelenate con la ricina a Pietracatella, indagini su telefoni e pc per scovare l'assassinoNuovi accertamenti sul caso di Pietracatella: telefoni e computer al centro delle nuove indagini su madre e figlia morte avvelenate per la ricina ... virgilio.it