Un progetto finanziato dal Ministero del Lavoro offre percorsi di formazione digitale gratuiti rivolti alle donne tra i 16 e i 25 anni, con l’obiettivo di ridurre il divario di genere nel settore tecnologico. La iniziativa, denominata Donne e Intelligenza Artificiale, si concentra sull’incremento delle competenze nel campo dell’intelligenza artificiale. L’attuazione del progetto avviene attraverso corsi specifici, destinati a giovani donne interessate a sviluppare competenze digitali.

Il progetto Donne e Intelligenza Artificiale nasce per ridurre il divario di genere nel settore tecnologico. Finanziato dal Ministero del Lavoro con l'Avviso 32024, mette a disposizione percorsi di formazione digitale gratuiti per le ragazze tra i 16 e i 25 anni. L'obiettivo è offrire strumenti concreti per il futuro professionale delle nuove generazioni.Cosa prevede il progetto Donne e Intelligenza ArtificialeIl percorso punta a colmare il divario di genere nel mondo tech e a favorire l'accesso delle ragazze all'innovazione. Le partecipanti imparano a usare gli strumenti dell'intelligenza artificiale e sviluppano nuove competenze digitali utili per lo studio e per il lavoro. 🔗 Leggi su Scuolalink.it

© Scuolalink.it - Donne e Intelligenza Artificiale: il progetto FISH contro il divario di genere nel tech

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

I hid my identity as a cleaner for3years.I ignored all the mockery and slander short drama

Notizie e thread social correlati

L’Intelligenza Artificiale e il divario di genere: un problema attualeNegli ultimi anni, l’Intelligenza Artificiale è diventata uno strumento sempre più presente nella vita quotidiana, offrendo nuove opportunità e...

M5S in Aula: flash mob contro il divario di genere e il lavoro donneIn aula, il Movimento 5 Stelle ha organizzato un flash mob per protestare contro il divario di genere e le difficoltà nel lavoro femminile.

Temi più discussi: Al via il progetto Donne e Intelligenza Artificiale: corsi di formazione digitale gratuiti per giovani donne tra i 16 e i 25 anni; L'intelligenza artificiale ci sta portando nel futuro, ma vede le donne con gli occhi del passato; AI, UnWomen: inalterati gli stereotipi sulle donne; Violenza domestica e di genere, come l’Intelligenza Artificiale sta aiutando i medici a riconoscerla e prevenirla.

COMUNICATO STAMPA ARAN PA: Funzioni Locali, passi avanti sul nuovo contratto 2025-2027 Tra le novità un titolo dedicato all’intelligenza artificiale; prossimo incontro fissato per il 7 luglio Roma, 24 giugno 2026 – Prosegue a ritmo serrato il negoziato p x.com

Inclusione: Donne e Intelligenza artificiale, il progetto Fish di formazione gratuita per ridurre divario di genere nel digitaleRafforzare le competenze digitali delle giovani donne e favorire una maggiore presenza femminile nei settori dell’innovazione e dell’intelligenza artificiale. È l’obiettivo del progetto Donne e Intel ... agensir.it

L'intelligenza artificiale ci sta portando nel futuro, ma vede le donne con gli occhi del passatoSecondo UN Women, l'intelligenza artificiale sta già riscrivendo la realtà per miliardi di persone; e in maniera decisamente sbagliata per quanto riguarda le donne. libero.it