Donne e Intelligenza Artificiale | il progetto FISH contro il divario di genere nel tech

Da scuolalink.it 9 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un progetto finanziato dal Ministero del Lavoro offre percorsi di formazione digitale gratuiti rivolti alle donne tra i 16 e i 25 anni, con l’obiettivo di ridurre il divario di genere nel settore tecnologico. La iniziativa, denominata Donne e Intelligenza Artificiale, si concentra sull’incremento delle competenze nel campo dell’intelligenza artificiale. L’attuazione del progetto avviene attraverso corsi specifici, destinati a giovani donne interessate a sviluppare competenze digitali.

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Il progetto Donne e Intelligenza Artificiale nasce per ridurre il divario di genere nel settore tecnologico. Finanziato dal Ministero del Lavoro con l'Avviso 32024, mette a disposizione percorsi di formazione digitale gratuiti per le ragazze tra i 16 e i 25 anni. L'obiettivo è offrire strumenti concreti per il futuro professionale delle nuove generazioni.Cosa prevede il progetto Donne e Intelligenza ArtificialeIl percorso punta a colmare il divario di genere nel mondo tech e a favorire l'accesso delle ragazze all'innovazione. Le partecipanti imparano a usare gli strumenti dell'intelligenza artificiale e sviluppano nuove competenze digitali utili per lo studio e per il lavoro. 🔗 Leggi su Scuolalink.it

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