M5S in Aula | flash mob contro il divario di genere e il lavoro donne
In aula, il Movimento 5 Stelle ha organizzato un flash mob per protestare contro il divario di genere e le difficoltà nel lavoro femminile. Sono state poste domande sul motivo per cui una donna su quattro abbandona il lavoro dopo aver avuto un figlio e su come la maternità influenzi la carriera delle lavoratrici italiane. La protesta ha coinvolto i presenti, che hanno esibito cartelli e slogan per evidenziare queste problematiche.
? Domande chiave Perché una donna su quattro deve abbandonare il lavoro dopo un figlio?. Come influisce la maternità sulla carriera delle lavoratrici italiane?. Perché l'Italia occupa l'ultimo posto nell'occupazione femminile europea?. Chi potrà invertire il divario nelle prossime elezioni amministrative?.? In Breve Gilda Sportiello celebra ottant'anni dal suffragio femminile durante la sessione del 28 maggio 2026.. Una donna su quattro abbandona il lavoro dopo la maternità secondo i dati presentati.. Italia ultima in UE per occupazione femminile con solo il 33% di parlamentari donne.. Solo 9 candidate sindache contro 77 uomini per le amministrative del 2026. 🔗 Leggi su Ameve.eu
Flash mob M5S con cartelli in Aula su divario genere e occupazione femminile
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