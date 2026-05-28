M5S in Aula | flash mob contro il divario di genere e il lavoro donne

Notizia in breve

In aula, il Movimento 5 Stelle ha organizzato un flash mob per protestare contro il divario di genere e le difficoltà nel lavoro femminile. Sono state poste domande sul motivo per cui una donna su quattro abbandona il lavoro dopo aver avuto un figlio e su come la maternità influenzi la carriera delle lavoratrici italiane. La protesta ha coinvolto i presenti, che hanno esibito cartelli e slogan per evidenziare queste problematiche.