L’Intelligenza Artificiale e il divario di genere | un problema attuale

Negli ultimi anni, l’Intelligenza Artificiale è diventata uno strumento sempre più presente nella vita quotidiana, offrendo nuove opportunità e applicazioni in diversi settori. Tuttavia, i dati raccolti indicano che le donne sono sottorappresentate nello sviluppo e nella progettazione di queste tecnologie. Questa disparità si riflette nelle decisioni e nei risultati prodotti dall’Intelligenza Artificiale, contribuendo a un divario di genere che si manifesta anche nel mondo digitale.

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L’Intelligenza Artificiale è stata introdotta come uno strumento per democratizzare il sapere, ma i dati mostrano un quadro inquietante. Le donne, in particolare, si trovano a fronteggiare un divario significativo nell’integrazione dell’AI nel loro lavoro. Questo problema non è legato alle competenze, ma piuttosto a fattori come il tempo e le aspettative sociali. La tecnologia, invece di livellare il campo, sembra scavare un solco profondo nel mercato del lavoro, penalizzando le donne. Il divario di genere nell’uso dell’AI. Cosa succede se si smette di usare il reggiseno? Scopriamolo Secondo un’analisi dell’Università di Harvard, le donne hanno il 25% di probabilità in meno di integrare l’AI nel proprio lavoro rispetto agli uomini. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it © Anticipazionitv.it - L’Intelligenza Artificiale e il divario di genere: un problema attuale ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video LAI non basta: parità di genere, profitto e valore umano della UNI/PdR 125 | Serena Invernizzi Sullo stesso argomento Il prossimo ceo di Apple dovrà colmare il divario sull’intelligenza artificialeQuando Steve Jobs lasciò questo mondo nel 2011, Apple vendeva 72 milioni di iPhone l’anno; con Tim Cook sono diventati circa 240 milioni nel 2025, un... Giornata della Donna: convegno su parità di genere e intelligenza artificialeVenerdì 6 marzo, nel Salone di Rappresentanza di Palazzo Tursi, si terrà il convegno, organizzato dal Comune di Genova, in occasione della Giornata... Il #Papa ha approvato l’istituzione di una Commissione sulla #IntelligenzaArtificiale. Coordinata da @VaticanIHD, faciliterà lo scambio di informazioni e progetti sull’IA, comprese le politiche del suo utilizzo all’interno della Santa Sede x.com Sono stato appena ammesso al master in Informatica e Intelligenza Artificiale dell'Università di Palermo, doppia laurea con l'Università Gustave Eiffel di Parigi. Quali sono i tuoi pensieri sulla città, i lavori per studenti, la classifica, gli aspetti lavorativi, l'affitto, le reddit Il Papa, al via la commissione sull'intelligenza artificialeIl Papa ha approvato l'istituzione della Commissione Interdicasteriale sull'Intelligenza Artificiale. Lo comunica il cardinale Prefetto del Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale, Mi ... ansa.it Esorcismo e intelligenza artificiale, in aumento le soluzioni fai da tePer un esorcista, combattere Satana è una sfida antica di secoli ma nel 2026, oltre a fronteggiare il male, deve anche affrontare l’intelligenza artificiale. Sono sempre più le chatbot che consiglian ... tg24.sky.it