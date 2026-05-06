Furto nel negozio della stazione ladro fermato da un agente Polfer fuori servizio

Lo scorso 26 aprile, un uomo è stato fermato all’interno di un negozio della stazione ferroviaria di Ferrara da un agente della polizia ferroviaria che si trovava fuori servizio. L’agente ha riconosciuto l’uomo mentre cercava di rubare generi alimentari e ha prontamente bloccato la situazione. L’intervento è avvenuto all’interno di un esercizio commerciale situato nella stessa stazione.