Furto nel negozio della stazione ladro fermato da un agente Polfer fuori servizio
Lo scorso 26 aprile, un uomo è stato fermato all’interno di un negozio della stazione ferroviaria di Ferrara da un agente della polizia ferroviaria che si trovava fuori servizio. L’agente ha riconosciuto l’uomo mentre cercava di rubare generi alimentari e ha prontamente bloccato la situazione. L’intervento è avvenuto all’interno di un esercizio commerciale situato nella stessa stazione.
È stato un agente della polizia ferroviaria di Ferrara fuori servizio a individuare e fermare, lo scorso 26 aprile, un uomo intento a sottrarre indebitamente generi alimentari in un esercizio commerciale all'interno della stazione.Iscriviti al canale WhatsApp di FerraraTodayGrazie alla.🔗 Leggi su Ferraratoday.it
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