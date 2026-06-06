Avis Torre Santa Susanna | 40 anni di donazioni in una grande festa

Notizia in breve

Il 9 giugno, in piazza Umberto I, si terrà una celebrazione per i 40 anni di donazioni di sangue dell'Avis locale. Durante l'evento, saranno ricordati i donatori che hanno contribuito nel tempo all'associazione. La festa prevede iniziative e momenti di riconoscimento per chi ha donato più volte. La giornata mira a coinvolgere la comunità e promuovere la cultura della donazione.