Avis Torre Santa Susanna | 40 anni di donazioni in una grande festa
Il 9 giugno, in piazza Umberto I, si terrà una celebrazione per i 40 anni di donazioni di sangue dell'Avis locale. Durante l'evento, saranno ricordati i donatori che hanno contribuito nel tempo all'associazione. La festa prevede iniziative e momenti di riconoscimento per chi ha donato più volte. La giornata mira a coinvolgere la comunità e promuovere la cultura della donazione.
? Domande chiave? In Breve L’Avis di Torre Santa Susanna festeggia quarant’anni di solidarietà con un grande evento in piazza. La sezione locale dell’Avis Dr. E. Antonucci celebra il quarantesimo anniversario della propria fondazione con una serata speciale in programma per martedì 9 giugno 2026. L’iniziativa, intitolata Nel valore del dono scorre la solidarietà, si terrà alle ore 20.00 in piazza Umberto I per onorare la Giornata mondiale del donatore di sangue. L’appuntamento rappresenta un punto di arrivo fondamentale per un percorso iniziato nel 1986. La comunità di Torre Santa Susanna è chiamata a riunirsi per celebrare quattro decenni di impegno costante, volontariato e generosità verso il prossimo. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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