Il mercatino dell' antiquariato torna sul Lago Maggiore | ad Arona appuntamento con I ricordi della soffitta

Torna ad Arona l'appuntamento con "I ricordi della soffitta", il mercatino dell'antiquariato organizzato da mOn.Domenica 3 maggio, come ogni prima domenica del mese, dalle 8 alle 19 gli espositori proporranno pezzi d'epoca, piccoli mobili, oggettistica da collezione e curiosità di seconda mano.🔗 Leggi su Novaratoday.it

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