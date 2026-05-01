Nasce la Ciclostorica delle Terme l' appuntamento domenica 24 ad Abano

Martedì 28 aprile è stata presentata a Villa Bassi Rathgeb di Abano Terme la prima edizione della Ciclostorica delle Terme, una manifestazione dedicata al ciclismo storico e vintage. L’evento si terrà domenica 24 maggio 2026 e coinvolgerà appassionati di biciclette d’epoca. La manifestazione si svolgerà ad Abano e rappresenta un appuntamento dedicato agli amanti delle due ruote e delle tradizioni ciclistiche del passato.

È stata presentata martedì 28 aprile a Villa Bassi Rathgeb di Abano Terme la prima edizione della Ciclostorica delle Terme, una nuova manifestazione dedicata al ciclismo storico e vintage in programma domenica 24 maggio 2026.L’evento nasce da un'idea dello staff organizzativo della Babby Bike.🔗 Leggi su Padovaoggi.it Notizie correlate P1, finalmente la grande riapertura ad Abano TermeDopo alcune settimane di stop, torna ad accendersi la musica ad Abano Terme: riapre la discoteca P1 Disco Abano Terme, pronta a inaugurare una nuova... “Freevola – Il peso degli sguardi”, spettacolo e dibattito ad Abano TermeIl peso delle aspettative, la trappola degli stereotipi e quel bisogno, a volte insostenibile, di sentirsi accettati. Aggiornamenti e contenuti dedicati Si parla di: Nasce la Ciclostorica delle Terme, l'appuntamento domenica 24 ad Abano; Running, Nasce il Grand Prix Verticale: le sfide in salita fra Biella e Valsesia VIDEO. Prende vita la ciclostorica La Valganna nel ricordo di Luigi GannaÈ stata presentata l'iniziativa di ciclismo eroico che si svolgerà il prossimo 12 luglio organizzata dalla Asd Ganna. Il percorso partirà e arriverà dal velodromo di Masnago dedicato al grande campion ... varesenews.it