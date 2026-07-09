Le fiamme hanno devastato un deposito di un corriere espresso nella zona Bovisa di Milano. Le autorità hanno disposto la chiusura delle finestre nel raggio di due chilometri e vietato il consumo di frutta e verdura raccolte nell’area. Inoltre, sono state interdette le uscite all’aperto per i bambini negli asili nido e nelle scuole dell’infanzia. L’incendio è stato domato e non ci sono segnalazioni di feriti.

Finestre chiuse nel raggio di due chilometri, stop alla consumazione di verdura e frutta raccolte in zona e divieto per i bambini degli asili nido e nelle scuole d'infanzia di uscire negli spazi all'aperto. Sono queste alcune delle raccomandazioni che il Comune di Milano ha diramato alle prime ore di giovedì 9 luglio, dopo che nella serata di mercoledì un enorme incendio ha avvolto un capannone del corriere Brt, in via Don Giovanni Minzoni alla Bovisa, nella zona Nord di Milano. Il rogo, dopo oltre dodici ore, è stato domato quasi nella sua interezza: "il 95% è stato spento"., La comunicazione dell'amministrazione locale ha... 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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© Tgcom24.mediaset.it - Domato il devastante incendio a Milano Bovisa, bruciato il deposito Brt alla Bovisa: finestre chiuse per 2 km e stop ai parchi

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Milano incendio in una palazzina di via Luigi Menabrea, evacuati i condomini

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