Tenere le finestre chiuse evitare attività all’aperto | l’allerta della prefettura per l’incendio sul monte Faeta

La prefettura ha diffuso un'allerta per un incendio nel monte Faeta, invitando i cittadini a mantenere chiuse le finestre e a evitare di svolgere attività all’aperto nelle prime ore di venerdì 1 maggio. La comunicazione riguarda le condizioni di sicurezza durante le fasi iniziali dell’incendio, che ha interessato l’area circostante. Le autorità monitorano la situazione e raccomandano di seguire le indicazioni per prevenire rischi alla salute e alla sicurezza pubblica.

Pisa, 30 aprile 2026 – Tenere le finestre chiuse ed evitare attività all’aperto nelle prime ore del mattino di domani, venerdì 1 maggio. È la raccomandazione inoltrata dalla prefettura di Pisa alle popolazioni dei Comuni di San Giuliano Terme, Vecchiano e Pisa, in seguito al grave incendio che sta interessando il monte Faeta. https:www.lanazione.itvideoincendio-sul-monte-faeta-evacuati-380-residenti-ad-asciano-byv8wkbj Questo il comunicato integrale della prefettura: Nella giornata di oggi, giovedì 30 aprile, è stato attivato in Prefettura, presieduto dal Prefetto di Pisa, Maria Luisa D’Alessandro, il Centro Coordinamento Soccorsi per la...🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - “Tenere le finestre chiuse, evitare attività all’aperto”: l’allerta della prefettura per l’incendio sul monte Faeta Notizie correlate Incendio Monte Faeta: "Tenete le finestre chiuse, niente attività all'aperto"Tenere le finestre chiuse e non svolgere attività all'aperto nelle prime ore del mattino di domani, venerdì 1 maggio. Furgone in fiamme, inferno a Bibbiena. “Tenere chiuse le finestre ed evitare la zona dell’esplosione”Bibbiena (Arezzo), 12 febbraio 2026 – Boati fortissimi e un inferno di fiamme hanno generato terrore nella mattinata di oggi, 12 febbraio, a Bibbiena. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Incendio alla Riam: fiamme e paura: Limitare le uscite e finestre chiuse; Cafasse, incendio nell’officina di Borgata Barra: nessun ferito, capannone inagibile e indagini sulle cause; Incendio in un'officina a Cafasse. Il Comune: Non aprire le finestre; 21 aprile 2026: Baghdad tra le città più inquinate al mondo. Vasto incendio in una officina a Cafasse: il Comune invita a tenere le finestre chiuse, si indagaÈ successo tutto nel pomeriggio di ieri, nell’officina di riparazione di motocicli Doctor Moto Racing. Qui, un incendio ha interessato i locali dell’attività, in borgata Barra a Cafasse. Sul posto son ... quotidianopiemontese.it Incendio nel Torinese, il sindaco di Beinasco: «Tenere le finestre chiuse»«Restare con le finestre chiuse se si abita in zona, e ad evitare di avvicinarsi alla zona per curiosare». E' l'invito rivolto, in un post su Fb, da Daniel Cannati, sindaco ... ilmattino.it Probabilmente queste sono le foto più tenere che vedrai oggi. Non contano i chilometri percorsi o i match giocati quando, sulla porta di casa, c'è il piccolo Ludovico che ti corre incontro con gioia. Il traguardo più bello per Lorenzo è tutto in questo abbracc - facebook.com facebook Per tenere in vita Visibilia ed evitare un altro procedimento per bancarotta, il 24 dicembre 2024, Santanchè aveva stipulato un accordo con un imprenditore di Chieti, Altair D'Arcangelo, rappresentante in Italia di una società anonima svizzera. Domenica, dalle x.com