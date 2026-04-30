Tenere le finestre chiuse evitare attività all’aperto | l’allerta della prefettura per l’incendio sul monte Faeta

Da lanazione.it 30 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La prefettura ha diffuso un'allerta per un incendio nel monte Faeta, invitando i cittadini a mantenere chiuse le finestre e a evitare di svolgere attività all’aperto nelle prime ore di venerdì 1 maggio. La comunicazione riguarda le condizioni di sicurezza durante le fasi iniziali dell’incendio, che ha interessato l’area circostante. Le autorità monitorano la situazione e raccomandano di seguire le indicazioni per prevenire rischi alla salute e alla sicurezza pubblica.

Pisa, 30 aprile 2026 –  Tenere le finestre chiuse ed evitare attività all’aperto nelle prime ore del mattino di domani, venerdì 1 maggio. È la raccomandazione inoltrata dalla prefettura di Pisa alle popolazioni dei Comuni di San Giuliano Terme, Vecchiano e Pisa, in seguito al grave incendio che sta interessando il monte Faeta.  https:www.lanazione.itvideoincendio-sul-monte-faeta-evacuati-380-residenti-ad-asciano-byv8wkbj Questo il comunicato integrale della prefettura: Nella giornata di oggi, giovedì 30 aprile, è stato attivato in Prefettura, presieduto dal Prefetto di Pisa, Maria Luisa D’Alessandro, il Centro Coordinamento Soccorsi per la...🔗 Leggi su Lanazione.it

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