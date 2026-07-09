Domani debuttano i ’Giovedì in piazza’ | cibo e musica
Domani a Faenza si terrà il primo dei “Giovedì in piazza”, con musica e cibo. La manifestazione si svolge nel centro storico, dove si svolgono anche i “Martedì d’estate”. La città si prepara ad accogliere i partecipanti, con stand gastronomici e intrattenimento musicale previsti per tutta la serata. La piazza si anima di persone, in un evento che si ripete nel periodo estivo.
Faenza si conferma arena a cielo aperto in grado di sfidare la canicola estiva. Il primo appuntamento dei Martedì d’estate in centro storico, dopo quello di due settimane fa in Borgo, ha fatto registrare il pienone, trasformando le vie del centro in un tappeto umano di cittadini e visitatori a caccia di refrigerio, acquisti dell’ultimo minuto e aperitivi prolungati. Il colpo d’occhio lungo i corsi principali, tra vetrine illuminate oltre l’orario canonico e tavolini delle attività presi d’assalto, ha ribadito la forza di un format che non sembra conoscere flessioni, trainato da un mix collaudato di commercio, gastronomia e intrattenimento diffuso, tra le note della musica dal vivo, le proposte del mercatino e-Markè e i banchetti dell’artigianato. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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