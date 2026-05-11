Maggio Weekfest a Villa Filippina | musica cibo e stelle in piazza

A maggio, si svolge a Villa Filippina il Maggio Weekfest, un evento che combina musica, cibo e l’osservazione delle stelle in piazza. Durante la manifestazione, i visitatori possono partecipare a sessioni di osservazione del cielo profondo con il Galaxy Express, un telescopio dedicato. Nel food village sono previste diverse specialità gastronomiche, offrendo un’ampia scelta di piatti locali e internazionali.

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