Maggio Weekfest a Villa Filippina | musica cibo e stelle in piazza
A maggio, si svolge a Villa Filippina il Maggio Weekfest, un evento che combina musica, cibo e l’osservazione delle stelle in piazza. Durante la manifestazione, i visitatori possono partecipare a sessioni di osservazione del cielo profondo con il Galaxy Express, un telescopio dedicato. Nel food village sono previste diverse specialità gastronomiche, offrendo un’ampia scelta di piatti locali e internazionali.
? Punti chiave Come si osserva il cielo profondo con il Galaxy Express?. Quali specialità gastronomiche si troveranno nel food village?. Chi sono gli artisti che promuovono l'inclusione attraverso Mostra.mente?. Come cambierà il ruolo di Villa Filippina per la comunità locale?.? In Breve Sabato 16 maggio ore 11:00 Open Day R-Estate per summer camp estivo bambini.. Domenica 17 maggio ore 9:30 percorso Mielerie Aperte con degustazioni di miele.. Domenica pranzo grigliata con antipasto street food a 25 euro previa prenotazione.. Progetto Mostra.mente curato dal Comitato L’Autismo Parla promuove inclusione tramite arte.. Il 16 e il 17 maggio la piazza di San Francesco di Paola a Villa Filippina ospiterà il Maggio Weekfest, un festival urbano gratuito che trasformerà lo spazio storico in un villaggio multifunzionale per famiglie e giovani.🔗 Leggi su Ameve.eu
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