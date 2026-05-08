Sagra degli asparagi a Salza Irpina | buon cibo e musica in Piazza Capozzi

Nella piazza principale di Salza Irpina si terrà la Sagra degli Asparagi nelle giornate di sabato 16 e domenica 17 maggio. L’evento prevede la presenza di stand con specialità culinarie a base di asparagi e musica dal vivo. La manifestazione è organizzata dal Comitato festa Maria SS. e coinvolge la comunità locale, attirando visitatori e appassionati di gastronomia.

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Sabato 16 e domenica 17 maggio, a Salza Irpina si svolgerà la Sagra degli Asparagi. L’evento, organizzato dal Comitato festa Maria SS. delle Grazie con la collaborazione della proloco Ciao Salza e del Forum Giovanile Salza Irpina, con il patrocinio dell'Amministrazione comunale, animerà il borgo.🔗 Leggi su Avellinotoday.it Notizie correlate Sagra di Ottava Presa a Caorle, buon cibo e musica liveTorna a Ottava Presa di Caorle a 18ª Sagra di Ottava Presa, in programma dal 7 al 10 maggio 2026, con un ricco calendario di eventi tra spettacoli,...