Un noto DJ è deceduto a Ibiza, portando alla richiesta di una nuova indagine europea. La procura di Roma sta preparando i documenti da inviare all’ufficio investigativo di Barcellona, che coordina le indagini sull’isola. La richiesta si basa su atti giudiziari ritenuti insufficienti e mira a chiarire le circostanze della morte. La procedura coinvolge le autorità spagnole e italiane in un tentativo di approfondire il caso.

La procura di Roma sta predisponendo una nuova richiesta di indagini europea da inviare al distretto di Barcellona, dal quale dipendono gli uffici investigativi di Ibiza. È la seconda in meno di un anno. Infatti gli atti trasmessi dalla Spagna all’Italia sono insufficienti. Il fascicolo sul caso di Michele Noschese, il dj napoletano morto in circostanze sospette ad Ibiza il 19 luglio scorso, è composto di due soli elementi: il referto dell’autopsia e il decreto di archiviazione delle indagini. Non ci sono atti relativi a testimonianze, relazioni della polizia scientifica, o altri elementi raccolti nel corso dell’attività investigativa. Il...🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Dj Godzi morto a Ibiza, nuova richiesta di indagine europea: «Insufficienti gli atti trasmessi»

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