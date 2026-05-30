Scuole aperte in estate Anief boccia la riapertura di agosto in Emilia Romagna | Istituti inadeguati con 40 gradi Pacifico chiama gli RLS e rilancia l’inizio lezioni al 1° ottobre

Le scuole in Emilia Romagna rimarranno chiuse ad agosto, dopo la decisione regionale di riaprirle prima dell'inizio delle lezioni. La decisione ha suscitato critiche da parte di un sindacato, che ha definito gli edifici inadeguati a sostenere temperature di 40 gradi. Il rappresentante dei lavoratori ha invitato gli RLS a intervenire e ha confermato l’intenzione di posticipare l’inizio delle lezioni al primo ottobre.

Già in questi giorni di fine maggio, alcuni insegnanti si sono rivolti al sindacato per chiedere come comportarsi poiché nelle aule la temperatura sfiora i 40 gradi”. Noi diciamo invece che è indispensabile sempre svolgere le attività didattiche e scolastiche in generale solo se sono garantite delle condizioni dignitose e ambienti adatti allo scopo formativo. A questo punto, chiedo ai Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, gli RLS, di segnalare sin d’ora fattori di rischio al dirigente scolastico, laddove vengano approvate iniziative come quella dell’Emilia Romagna. Perché non si può morire a scuola di calore perché vi sono genitori che premono per fare accogliere i loro figli a spese dello Stato o degli Enti locali. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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