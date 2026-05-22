Blitz della Finanza a Grosseto | irregolarità tra ristoranti e servizi

Nella giornata di oggi, la Guardia di Finanza ha eseguito un’ampia serie di controlli nel territorio di Grosseto, concentrandosi su ristoranti e altri servizi. Durante le verifiche sono emerse diverse irregolarità legate alla presenza di lavoratori senza regolare contratto. In alcuni casi sono state riscontrate violazioni delle norme sul lavoro e sull’occupazione, con conseguenti sanzioni e interventi di regolarizzazione. Le operazioni sono state condotte in modo capillare, coinvolgendo vari esercizi commerciali della zona.

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