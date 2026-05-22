Blitz della Finanza a Grosseto | irregolarità tra ristoranti e servizi
Nella giornata di oggi, la Guardia di Finanza ha eseguito un’ampia serie di controlli nel territorio di Grosseto, concentrandosi su ristoranti e altri servizi. Durante le verifiche sono emerse diverse irregolarità legate alla presenza di lavoratori senza regolare contratto. In alcuni casi sono state riscontrate violazioni delle norme sul lavoro e sull’occupazione, con conseguenti sanzioni e interventi di regolarizzazione. Le operazioni sono state condotte in modo capillare, coinvolgendo vari esercizi commerciali della zona.
GROSSETO – Controlli a tappeto della Guardia di Finanza nel Grossetano: scoperti lavoratori in nero in diverse attività del territorio. Nei primi mesi del 2026 le Fiamme Gialle hanno effettuato 45 controlli in tutta la provincia, concentrandosi soprattutto sui settori dove il rischio di impiego irregolare risulta più elevato. Durante le verifiche sono state identificate 130 persone, con controlli successivi sulle posizioni lavorative e sulle modalità di assunzione. Gli accertamenti avrebbero permesso di individuare 16 lavoratori completamente in nero e altri 32 dipendenti irregolari, impiegati senza il rispetto delle norme previste dalla legge. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it
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