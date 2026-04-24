Ridurre il disavanzo Sanità in Puglia Decaro | Tagli alla politica per non usare al massimo leva fiscale

La regione Puglia sta valutando una manovra finanziaria per ridurre il disavanzo di circa 369 milioni di euro nel settore sanitario. La proposta prevede l’aumento dell’addizionale regionale Irpef e anche interventi sui costi della politica locale. La decisione si inserisce in un piano più ampio di contenimento della spesa pubblica, senza ricorrere esclusivamente a leve fiscali. La proposta è ancora in fase di discussione.

Per tagliare il disavanzo di 369 milioni di euro della Sanità pugliese, la Regione potrebbe presentare una manovra che sfrutterebbe da una parte l'aumento dell'addizionale regionale Irpef, dall'altra tagli anche sui costi della politica. E' quanto sarebbe emerso dall'incontro in Regione al quale.🔗 Leggi su Baritoday.it Notizie correlate Sanità in Puglia, liste d?attesa: Decaro punta al nuovo piano dopo i 15 milioni di giugnoA giugno terminerà il piano straordinario da 15 milioni di euro per l'abbattimento delle liste d'attesa, ma visti i risultati positivi è intenzione... Decaro, primi 100 giorni in Puglia: bilancio sanità, liste d'attesa e sfide futureI primi 100 giorni di Presidenza sono stati una corsa ad ostacoli per Decaro, un rincorrere le emergenze, mettere toppe ai buchi e iniziare a... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Sanità modenese, Arletti e Pulitanò (FdI): Riduzione disavanzo solo apparente: pagano i cittadini; Disavanzo della sanità, otto giorni per la decisione sulle tasse; LA CORSA DELLA PUGLIA CONTRO IL DEFICIT IN SANITA’: RICETTE VECCHIE SENZA VISIONE SUL FUTURO; Sanità, Emilia-Romagna verso il pareggio -. Ridurre il disavanzo Sanità in Puglia, Decaro: Tagli alla politica per non usare al massimo leva fiscaleL'annuncio del governatore durante l'incontro con i sindacati: Completeremo l'analisi nei prossimi giorni quando avremo il quadro chiaro ... baritoday.it Disavanzo della sanità, otto giorni per la decisione sulle tasseBARI – A una settimana dal confronto con i ministeri della Salute e dell’Economia, la Regione Puglia deve stringere i tempi per tentare di ridurre il più possibile il peso del disavanzo sanitario, che ... trnews.it Non tutto si fa ridurre a calcolo matematico, e anche in questo caso spesso operando si erra. È solo l’errore a saper radddizzare. Se poi calcoliamo in opere come l’amore e la guerra, il fallimento, il disastro s’avverano per tutti al termine storico d’ogni Grande x.com Un vaccino a mRNA per ridurre le recidive, un farmaco (daraxonrasib) in grado di colpire la proteina RAS -mutata nella quasi totalità dei tumori del pancreas- e nuove combinazioni con la chemioterapia. Sono alcune delle notizie che stanno emergendo in que - facebook.com facebook