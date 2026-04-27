Hockey ghiaccio i convocati dell’Italia per la trasferta in Gran Bretagna | sei nuove scelte e tre tagli

La nazionale italiana di hockey su ghiaccio ha annunciato i convocati per la trasferta in Gran Bretagna in vista dei Mondiali di Top Division 2025, programmati in Svizzera dal 15 al 31 maggio. Dopo le due sconfitte nelle amichevoli contro la Francia ad Angers, con punteggi di 5-2 e 4-2, la squadra prosegue la preparazione con un nuovo ciclo di incontri. Sono state fatte sei nuove chiamate e tre giocatori sono stati esclusi dalla rosa.

Dopo le amichevoli contro la Francia ad Angers, entrambe chiuse con sconfitta (5-2 e 4-2), la nazionale italiana di hockey su ghiaccio continua la sua preparazione verso i Mondiali di Top Division 2025, che si terranno in Svizzera dal 15 al 31 maggio, con un altro mini-ciclo di incontri preparatori. Le sfide, sempre in trasferta, questa volta sono in agenda contro la Gran Bretagna: giovedì 30 aprile a Milton Keynes con ingaggio iniziale alle 19.30 e sabato 2 maggio a Nottingham dalle 19.00. A tal proposito lo staff tecnico guidato dall’head coach Jukka Jalonen ha reso note le convocazioni per il viaggio oltremanica. Un elenco composto ad 30 elementi: 3 portieri, 10 terzini e 17 attaccanti, con diverse novità.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Hockey ghiaccio, i convocati dell’Italia per la trasferta in Gran Bretagna: sei nuove scelte e tre tagli Notizie correlate Hockey ghiaccio: Italia, doppia amichevole contro la Gran Bretagna prima dei MondialiDopo aver partecipato alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 e prima dei Mondiali 2026 di Top Division, dove l’obiettivo dichiarato sarà quello di... Basket, i convocati dell’Italia per le Qualificazioni Mondiali 2027 contro la Gran BretagnaLa FIP ha annunciato le convocazioni di Luca Banchi per la seconda finestra delle Qualificazioni ai Mondiali 2027 di basket maschile, in cui l’Italia... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Hockey ghiaccio, i convocati dell’Italia per le amichevoli contro la Francia: 26 i giocatori a disposizione; Un’aggiunta ai convocati dell’Italia maschile, che lavorerà a Bolzano prima della trasferta in Francia con due sfide ai Bleus (25-26 aprile); Due nuovi convocati nell’Italia che parte per la Francia in vista delle amichevoli; Hockey Ghiaccio, amichevole 2026: l’Italia perde ancora con la Francia, 4-2 ad Angers. Hockey ghiaccio, i convocati dell’Italia per la trasferta in Gran Bretagna: sei nuove scelte e tre tagliDopo le amichevoli contro la Francia ad Angers, entrambe chiuse con sconfitta (5-2 e 4-2), la nazionale italiana di hockey su ghiaccio continua la sua ... oasport.it Hockey ghiaccio, i convocati dell’Italia per le amichevoli contro la Francia: 26 i giocatori a disposizioneDopo il ko patito contro l'Austria (3-2 all'overtime), prosegue la marcia d'avvicinamento della nazionale italiana maschile di hockey ghiaccio ai Mondiali ... oasport.it Giudicato incurabile in Gran Bretagna, paziente con tumore al colon e metastasi operato in Italia con successo Tom Gunkel è stato dimesso dal Policlinico Sant’Orsola di Bologna - facebook.com facebook