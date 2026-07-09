Durante un incontro in Prefettura, sono stati discussi i problemi legati al disagio psichico tra i giovani. Alla riunione hanno partecipato il prefetto, il procuratore capo, rappresentanti delle forze dell’ordine e del Comune. Si è sottolineata la necessità di stabilire regole di ingaggio per affrontare meglio le situazioni di disagio giovanile. Non sono state annunciate decisioni concrete, ma si è ribadita l’urgenza di interventi mirati.

C’era anche il tema del disagio psichico è stato al centro dell’incontro del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, che si è svolto ieri in Prefettura a Reggio alla presenza del prefetto Salvatore Angieri, del procuratore capo Calogero Gaetano Paci, dei rappresentanti delle forze dell’ordine e del Comune di Reggio. Presenti anche i vertici dell’Azienda Usl col direttore generale, i responsabili dell’area Salute Mentale e Dipendenze Patologiche, rappresentanti della scuola. Il prefetto ha richiamato l’attenzione sulla necessità di monitorare e rafforzare il coordinamento tra tutte le istituzioni per fronteggiare situazioni di disagio, anche psichico, che possono sfociare in comportamenti antisociali. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Disagio psichico e giovanile: "Servono regole di ingaggio"

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Ansia, solitudine e disagio giovanile: cosa succede oggi nelle scuole. INTERVISTA a Salvo Noè

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