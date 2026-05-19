Non solo Modena disagio psichico e uso di armi | i precedenti

Recentemente, a Modena, si sono verificati episodi che hanno coinvolto persone con problemi psichici armate, portando a conseguenze in luoghi pubblici. Questi incidenti si sono aggiunti ad altri casi simili, dove il disagio mentale si è combinato con l’uso di armi da fuoco. Non sono stati resi noti dettagli sui soggetti coinvolti o sugli esiti specifici di questi episodi. La frequenza di questi eventi solleva domande sulla gestione di situazioni di disagio psichico in spazi pubblici.

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Disagio psichico e uso di armi, un mix che spesso, troppo spesso, come accaduto a Modena, provoca vittime in un luogo pubblico. Milano, maggio 2013. Adam Kabobo, ghanese, aggredisce alcuni passanti in zona Niguarda: tre le vittime, due i feriti. La loro colpa, essersi trovati sulla sua strada quella mattina. Kabobo si aggirava libero, armato di piccone, pronto a colpire chiunque gli capitasse a tiro. Condannato a 22 anni con pena ridotta per vizio parziale di mente. Ancora Milano, due anni fa, stazione di Lambrate: un marocchino irregolare accoltella Christian di martino, ispettore di polizia, intervenuto per bloccare il lancio di pietre verso i passeggeri e i treni in partenza. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Non solo Modena, disagio psichico e uso di armi: i precedenti ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Piantedosi su attacco a Modena: «Non è terrorismo, ma disagio psichico»? Punti chiave Come può un disagio psichico alimentare modelli di emulazione violenta? Quali elementi hanno portato Piantedosi a escludere il... Modena, Capezzone contro il "disagio psichico" di Salim El Koudri: "Ebrei e cristiani non fanno queste cose"L’opinionista Daniele Capezzone ha contestato la tesi del disagio psichico per l’attentatore di Modena, Salim El Koudri, parlando di una condotta... Modena. Il problema è che in Italia il disagio mentale e le malattie psichiatriche non sono prese in considerazione. Da nessuno. Alla politica non interessano perchè non portano voti. Alla politica che governa interessa solo il colore della pelle e se sei un italia x.com Modena, Fratellanza (Siap): La sicurezza non è solo repressionequanto accaduto a Modena lo scorso 16 maggio ripropone con drammatica evidenza due temi strutturali che il Siap denuncia da tempo. Il primo riguarda il disagio psichico e la criticità normativa e oper ... corrierecesenate.it Le ipocrisie del lodo Basaglia. Modena, il disagio psichico e la difficoltà a vedere tutti i sintomiMolti commenti a caldo già indicavano la pista del disagio psichico per opporla a quella dell'attentato islamista. Questo disagio c’è. Ma non è una quisquilia da liquidare per far passare l’attentator ... ilfoglio.it