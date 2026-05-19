Non solo Modena disagio psichico e uso di armi | i precedenti
Recentemente, a Modena, si sono verificati episodi che hanno coinvolto persone con problemi psichici armate, portando a conseguenze in luoghi pubblici. Questi incidenti si sono aggiunti ad altri casi simili, dove il disagio mentale si è combinato con l’uso di armi da fuoco. Non sono stati resi noti dettagli sui soggetti coinvolti o sugli esiti specifici di questi episodi. La frequenza di questi eventi solleva domande sulla gestione di situazioni di disagio psichico in spazi pubblici.
Disagio psichico e uso di armi, un mix che spesso, troppo spesso, come accaduto a Modena, provoca vittime in un luogo pubblico. Milano, maggio 2013. Adam Kabobo, ghanese, aggredisce alcuni passanti in zona Niguarda: tre le vittime, due i feriti. La loro colpa, essersi trovati sulla sua strada quella mattina. Kabobo si aggirava libero, armato di piccone, pronto a colpire chiunque gli capitasse a tiro. Condannato a 22 anni con pena ridotta per vizio parziale di mente. Ancora Milano, due anni fa, stazione di Lambrate: un marocchino irregolare accoltella Christian di martino, ispettore di polizia, intervenuto per bloccare il lancio di pietre verso i passeggeri e i treni in partenza. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
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