Le istituzioni, il settore sanitario, gli psicologi e le forze dell’ordine hanno partecipato a un confronto senza precedenti sul disagio giovanile e la sicurezza. Durante l’incontro si è parlato di ascolto e di regole, con l’obiettivo di affrontare le problematiche che coinvolgono i giovani. È stata discussa l’urgenza di coordinare le azioni e di trovare soluzioni condivise per gestire le situazioni di disagio tra i più giovani.

Un confronto, come forse mai era mai avvenuto prima, tra istituzioni, sanità, psicologi, forze dell’ordine e polizia penitenziaria sul tema della sicurezza, che ha restituito il ritratto di una comunità attraversata da un disagio profondo, soprattutto giovanile, e dalla necessità di costruire una risposta collettiva. Presente anche il vescovo Mario Vaccari, che ha ribadito l’importanza di costruire un "villaggio che difenda i giovani", confermato anche da don Emanuele Bertocchi, responsabile della pastorale giovanile. La dottoressa Monica Guglielmi dell’Asl ha evidenziato il peggioramento delle condizioni psicologiche e sociali degli adolescenti.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Disagio giovanile e sicurezza. Fronte comune delle istituzioni: "Serve ascolto, ma anche regole"

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