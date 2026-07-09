Disabilità più poteri al Garante | può potrà fare causa alla PA e chiedere commissario ad acta In Gazzetta il decreto firmato dal Ministro Locatelli

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto legislativo che rafforza i poteri dell’Autorità Garante dei diritti delle persone con disabilità. Ora, il Garante può avviare azioni legali contro la pubblica amministrazione e richiedere l’intervento di un commissario ad acta. La modifica legislativa, firmata dal Ministro, entra in vigore e amplia le competenze dell’ente nel tutelare i diritti delle persone con disabilità.

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (Serie Generale n. 157 del 9 luglio 2026) il decreto legislativo che modifica e potenzia l’Autorità Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità. Il provvedimento, firmato il 18 giugno scorso dal Presidente della Repubblica Mattarella e controfirmato dalla Premier Meloni e dai ministri competenti, entrerà ufficialmente in vigore il prossimo 24 luglio. Il testo (Decreto Legislativo n. 123 del 2026) introduce correttivi e integrazioni al decreto legislativo n. 20 del 5 febbraio 2024, ampliando in modo significativo i poteri di intervento e controllo dell’Authority guidata dal Ministro per le disabilità, Alessandra Locatelli. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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