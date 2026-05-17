Disabilità il ministro Locatelli a Senigallia | Cambio culturale per garantire dignità inclusione e progetto di vita
Durante un intervento a Senigallia, il ministro per le Disabilità ha affrontato il tema della necessità di cambiare la cultura sociale per promuovere la dignità e l’inclusione delle persone con disabilità. Ha parlato di un rafforzamento delle politiche di valorizzazione del terzo settore e di come le azioni concrete possano contribuire a garantire un progetto di vita per tutti. La discussione si è svolta presso l’auditorium di San Rocco, coinvolgendo diverse figure del settore.
SENIGALLIA – Disabilità, inclusione e valorizzazione del terzo settore. È sul cambio culturale per garantire dignità, inclusione e progetto di vita che si è concentrato l’intervento del ministro per le Disabilità Alessandra Locatelli ieri all’auditorium di San Rocco a Senigallia. Nel corso del. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
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